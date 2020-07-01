اطلقت امانة بغداد، حملة كبرى للتعفير في العاصمة لاسيما المناطق التي شهدت ارتفاعا بعدد الاصابات بفيروس كورونا واضافت الامانة، ان الحملة التي جهزت مواد التعفير لها من وزارة النفط ستستمر لعدة ايام. ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال اليومين الماضيين بقيام أمانة بغداد ومديرية الدفاع المدني العامة بحملات تعفير واسعة في بغداد تشمل المناطق التي شهدت تسجيل نسبة عالية من الإصابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. حملة التعفير الكبرى التي اطلقتها امانة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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