النزاهة: الكشف عن شبهات تزوير واختلاس في صحة ذي قار

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الفريق الميداني المختص في مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة تمكنت من ضبط أوليات الصكوك المزورة وسندات صرفها، فضلا عن كشف الحساب الخاص بها في مستشفى سوق الشيوخ"، موضحةً أن "تحريات الفريق الأولية قادت إلى إقدام موظف حسابات المستشفى على تزوير تلك الصكوك وسندات صرفها".وأضافت، أن "أقوال الشهود، من أعضاء لجنة الجرد والتسليم المؤلفة في المستشفى، بينت اعتراف المتهم بعملية التزوير والاختلاس لثلاثة صكوك تم صرفها وتسلمها من قبل المتهم عن طريق فرع أحد المصارف الحكومية في المحافظة، وللمدة من 1/2 - 30/4/2020، وبحسب ما ثبت في محضر اللجنة التحقيقيـة التي صادق عليه المدير العام لصحة المحافظة".

وأشارت الدائرة، إلى "قيام مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة باستكمال الإجراءات التحقيقية وعرض أوراقها أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر إصدار أمر قبض وتحر بحق المتهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".