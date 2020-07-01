النفط تعلن إجمالي الصادرات والإيرادات ومعدل سعر البرميل للشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، تصدير أكثر من 84 مليون برميل من النفط وتحقيق إيرادات مالية تزيد عن مليارين و861 مليون دولار لشهر حزيران الماضي، مشيرةً إلى أن معدل سعر البرميل بلغ 33.864 دولار.
وأوضح جهاد، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 81 مليوناً و7 آلاف و 675 برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و482 ألفاً و519 برميلاً".
وبين، أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 2 مليون و816 ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 2 مليون و700 ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 116 ألف برميل"، مضيفاً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 33.864 ) دولارا".
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