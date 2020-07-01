النفط تعلن إجمالي الصادرات والإيرادات ومعدل سعر البرميل للشهر الماضي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 84 مليوناً 490 ألفاً و194 برميلاً، بايرادات بلغت أكثر من 2 مليار و861 مليوناً و140 ألف دولار".وأوضح جهاد، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 81 مليوناً و7 آلاف و 675 برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و482 ألفاً و519 برميلاً".

وبين، أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 2 مليون و816 ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 2 مليون و700 ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 116 ألف برميل"، مضيفاً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 33.864 ) دولارا".