النفط يرتفع وبرنت يتجاوز 42 دولاراً

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً حاداً الأسبوع الماضي كما تراجعت مخزونات البنزين، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من حزيران إلى 537 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل.



وارتفعت أسعار مزيج برنت في الساعة 10 صباحا بتوقيت بغداد دولاراً واحداً أو ما يعادل 2.45% ليسجل 42.28 دولار، فيما ارتفعت أسعار الخام الأميركي 1.02 دولار ليسجل 40.28 دولار.

وقال معهد البترول إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 164 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبطت 1.2 مليون برميل يوميا.