يونيو الأقل دمويا في سوريا منذ 2011

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن يونيو/حزيران الماضي شهد أقل حصيلة شهرية للقتلى المدنيين منذ بدء الاحتجاجات عام 2011.

وأوضح المرصد، في بيان، أن الشهر الماضي شهد سقوط 68 قتيلا من المدنيين، بينهم 12 طفلا دون سن الثامنة عشر وأربع سيدات.

وحذر من أنه "رغم كل محاولات التوصل لحلول إلا أن نزيف الدماء لا يزال مستمرا على الأرض السورية ولا يزال القتل والاقتتال مستمرا دونما سلام".

وحث الأطراف الدولية مجددا للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري.

ولم يوضح المرصد أي إحصائيات حول الشهور الماضية إلا أنه قال إن يونيو هو الأقل على الإطلاق.