استفتاء عهد بوتين.. وللروس امتيازات أيضا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع ترقب إغلاق صناديق الاقتراع على إصلاحات دستورية تعزز من سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ترصد ”الخليج 365” أبرز بنود الاستفتاء الذي وُضع للتصويت منذ الـ25 من الشهر الماضي.

ولايات وامتيازات

تشمل الإصلاحات الدستورية التي طرحها الرئيس الروسي، تعديلا يمنح بوتين ولاية رئاسية أخرى تعقب الحالية التي تنتهي عام 2024.

والإصلاح الذي أقره البرلمان، يسمح لبوتين البقاء في سدة الحكم لولايتين تمتدان حتى 2036 أي عندما يبلغ من العمر 84 عاما.

وبموجب هذه التعديلات، سيكون للرئيس الحق في حل البرلمان إذا رفض الأخير تعيين وزير أو نائب وزير 3 مرات متتالية، إلى قدرته على تعيين العديد من القضاة والمدعي العام ونوابه الذين كانوا يعينون من قبل مجلس الشيوخ.





عدالة بين الأجيال وضمانات اجتماعية

وتقدم التعديلات الجديدة مبدأ "العدالة والتضامن بين الأجيال" إلى جانب تعديل المعاشات التقاعدية "مرة واحدة على الأقل في السنة" وفقا لنسبة التضخم.

كما تضمن حدا أدنى للأجور لا يمكن أن يكون أقل من الحد الأدنى الذي تحدده السلطات كل 3 أشهر. في وقت ارتفعت فيه الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية بسبب أزمة فيروس كورونا.

Advertisements

القيم الوطنية

القيم المجتمعية المحافظة والوطنية، لم تغب عن الرئيس الروسي حين طرح التعديلات الدستورية، كونها من المسائل العزيزة بالنسبة إلى رئيس وناخبيه.

فالرئيس الروسي ورغم علمانية الدولة يكرس مبدأ "الإيمان بالله"، ويعتبر أن الزواج مؤسسة تجمع بين رجل وامرأة فقط.

أما الأطفال، فيدرجهم على أنهم "أهم أولويات السياسات العامة" ويجب أن تغرس فيهم "حب الوطن والتربية المدنية واحترام الأسلاف".

وعلى صعيد اللغة، تم تحديد الروسية "لغة الأشخاص الذين يشكلون الدولة".

فيما حظرت التعديلات على كبار المسؤولين الحصول على جنسية مزدوجة أو تصريح إقامة من دولة أخرى.



