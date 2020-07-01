50 قتيلا في احتجاجات مقتل فنان شهير بإثيوبيا

قتل العشرات في منطقة أوروميا الإثيوبية، ضمن مسيرات ومظاهرات احتجاجية على مقتل فنان يحظ بشعبية كبيرة.



وقال متحدث إقليمي اليوم الأربعاء، إن 50 شخصا على الأقل قتلوا في منطقة أوروميا الإثيوبية خلال احتجاجات بعد مقتل الفنان الشهير هاتشالو هونديسا، الذي ستقام جنازته غدا الخميس في أمبو مسقط رأسه.

وأضاف المتحدث جيتاشو بالشا، أن القتلى بينهم متظاهرون وأفراد من قوات الأمن، مشيرا إلى إضرام النيران في بعض الشركات.

واندلعت مظاهرات احتجاجية في أديس أبابا أمس الثلاثاء، للتعبير عن الغضب بعد مقتل هونديسا إثر تعرضه لإطلاق نار منتصف الليل في ضاحية مجمع جالان السكني جنوب العاصمة.

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وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان عن إدانته للحادث، قائلا: "لقد فقدنا حياة ثمينة، نحن نتطلع إلى تحقيق الشرطة الكامل في هذا العمل الوحشي".



وفور سماع نبأ وفاة الفنان الإثيوبي قام محبوه بإغلاق تام لمداخل العاصمة أديس أبابا التي شهدت مظاهرات ووضع الحواجز وحرق الإطارات على الطرق الرئيسة تعبيرا عن الغضب.

ولم يعرف حتى الآن الدوافع وراء مقتل الفنان الإثيوبي الذي ينحدر من قومية الأورومو.

وخلال الفترة القليلة الماضية شهدت إثيوبيا عمليات اغتيال و محاولات عديدة استهدفت كبار المسؤولين في الحكومة وشخصيات بارزة.