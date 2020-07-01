جونسون رافضا "الضم" الإسرائيلي: لن نعترف بأية تغييرات على حدود 1967

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده لن تعترف بالضم الإسرائيلي لأراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، معتبرا إياه "انتهاكا للقانون الدولي".



أقوال جونسون جاءت في مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية واسعة الانتشار، اليوم الأربعاء، تزامنا مع الموعد الذي حددته تل أبيب لبدء عملية الضم.

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وقال جونسون إن الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي. آمل بشدة ألا يتم تنفيذ الضم، وإذا فعلت (إسرائيل) ذلك، فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأية تغييرات على خطوط 1967 ، باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين".

وقبل ذلك، كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد حدد الأول من يوليو/تموز، موعدا لبدء تطبيق جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، في مخطط يشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن.

وقوبل هذا المخطط برفض فلسطيني وعربي ودولي.