أمريكا تسجّل أكبر زيادة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهر إحصاء أجرته رويترز أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من 47 ألفا أمس الثلاثاء في أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالبلاد منذ بداية الجائحة.



وأصبحت ولايات كاليفورنيا وتكساس وأريزونا بؤرا جديدة للمرض التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث سجلت ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات.

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