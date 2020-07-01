صحيفة: إنسانية الإمارات تغمر العالم بدعم ملموس وسخاء لا ينقطع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

الدول تُقام لتصبح أقوى بإنسانيتها، فتعاطي الإمارات بروح المسؤولية تجاه سلامة شعبها وشعوب العالم في مجال الوقاية من وباء «كورونا» ومكافحته انطلاقاً من دورها الرائد الذي رسمته لها قيادتها الرشيدة، والمتمثل في الوقوف إلى جانب كل محتاج أينما كان، سطر أبهى صور العمل الإنساني.



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وقالت صحيفة البيان حيث جسّدت ملحمة إنسانية متميزة في الداخل والخارج. إنسانية الإمارات تغمر العالم بدعم ملموس وسخاء لا ينقطع، وقد حظيت بانتباه جميع العالم حول كونها مركزاً نشطاً ومؤثراً في العمل الإنساني، فور اجتياح فيروس «كورونا» المستجد للعالم، وذلك في إطار المبادئ الإنسانية والتضامن العملي والمعنوي مع الشعوب والحكومات.

حيث جابت مساعداتها كل قارات العالم على الرغم من الإغلاق الذي يسود العالم في ظل انتشار الوباء، كما أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، تعتبر أكبر مستودعات للإغاثة الإنسانية، توفّر الدعم اللوجيستي الإنساني لكل بلدان العالم.

وقالت ان الذهاب للمساعدة عبر آلاف الأميال، والتغلب معاً على الصعوبات، هما الوعد الخالص من الإمارات للدول المتضررة من وباء «كورونا»، وبلا شك فإن الدولة باتت نموذجاً حياً للدول الراغبة في الخير للبشرية، ساعية بالخير، معطاءة، باذلة لكل جهد يسهم في تخفيف أحزان ومآسي البشر في كل مكان من أرجاء المعمورة، حيث يُعتبر التكاتف لمكافحة الوباء، الخيار الصحيح والوحيد لمواجهته، وذلك ما تفعله الإمارات التي أثبتت للعالم أن «الصديق يظهر وقت الضيق».