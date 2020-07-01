شكرا لقرائتكم دواء شهير يستعيد "سمعته" بعد خيبة.. واستئناف التجارب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا يعود للواجهة مجدداً، فبعد أن أوصت منظمة الصحة العالمية بإيقاف التجارب عليه كإجراء وقائي لتعلن بعدها بأيام الموافقة على معاوة التجارب السريرية، أخذت بريطانيا الخطوة الأولى لإعادة البريق للدواء الشهير، حيث وافقت الجهات الرقابية على استئناف تجربة عالمية لاختبار قدرته على الوقاية من كوفيد 19.

واتخذت هيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية قرارها بعدما أظهرت تجربة بريطانية أخرى أن العقار ليس مفيداً في علاج المرضى المصابين بالفعل بفيروس كورونا المستجد.

كما يشارك في التجربة نحو 40 ألفاً من العاملين بالرعاية الصحية وغيرهم من المعرضين للخطر على مستوى العالم وتقودها وحدة ماهيدول-أوكسفورد لأبحاث الطب الاستوائي بجامعة أوكسفورد وذلك في العاصمة التايلاندية بانكوك.

عقار هيدروكسي كلوروكين

لكن نيكولاس وايت الأستاذ بجامعة أوكسفورد الذي يشارك في قيادة التجربة قال إن الدراسات التي أجريت على الدواء كوسيلة لمنع الإصابة بالمرض لم تظهر بعد نتائج حاسمة.

والكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين عقاران يستخدمان منذ سنوات عديدة لعلاج الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

الطبيب الفرنسي المشاغب أول المتحمسين للعقار

يشار إلى أن الطبيب الفرنسي الشهير ديدييه راوول أول المنادين بعلاج مرضى كوفيد 19، بدواء "كلوروكين " المضاد للملاريا. ويثير هذا الطبيب الذي يرأس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مارسیلیا بفرنسا، والذي كان أول من تحدث عن فعالیة ھذا الدواء لعلاج مصابي الفيروس المستجد، عاصفة جدل في البلاد.

وفي مقابلة مع إذاعة فرنسية، في 20 مايو الماضي، قال راوول "هناك حالة من الهستيريا الجماعية سواء في الإعلام أو من قبل بعض المسؤولين الصحيين والأطباء حول العالم تجاه " هيدروكسي كلوروكين" الذي يعتبر أحد أكثر الأدوية وصفا واعتمادا في العالم.

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الطبيب الفرنسي ديدييه راوول(أرشيفية- فرانس برس)

كما أضاف كل الأطباء حول العالم وصفوا مرة أو أكثر هذا الدواء، فهو علاج عادي بسيط، "كلاسيكي"، إلا أن كما هائلاً من الهلوسات علقت عليه. وتابع قائلا: "لقد اتهموه بأنه يسبب سكتة قلبية، وشتى أنواع الأمراض..".

إلى ذلك، اعتبر أن هناك شيئا من الجنون في التعاطي مع هذا الدواء، قائلاً: "كل من يرفض وصف أو معالجة مرضى كوفيد 19 بهذا الدواء مجنون تماما".

ترمب: أتناول هيدروكسي كلوروكين

هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب كشف في مارس آذار أن عقار هيدروكسي كلوروكين قد يحدث فارقا كبيرا، معلناً تناوله للعقار رغم تأكيد إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أنه لا يوجد تأكيد لفعاليته أو سلامته.

وبعد ذلك ألغت الإدارة التصريح باستخدام الدواء في حالات الطوارئ بعد أن أظهرت تجارب عدم فعاليته.

لكن الرئيس الأميركي قال للصحافيين إن تناوله هيدروكسي كلوروكين "لن يؤدّي إلى ضرر"، مؤكّداً أن هذا العقار "يتم استخدامه منذ 40 عاما. الكثير من الأطباء يتناولونه".

الرئيس الأميركي دونالد ترمب

نصف مليون وفاة بالعالم.. وإصابة 10 ملايين

إلى ذلك، أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 506 آلاف و818 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 ت.غ الثلاثاء.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 10,372,230 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5,207,900 شخص على الأقل.

والولايات المتحدة، التي سجّلت فيها أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 126,512 وفاة من أصل 2,612,259 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 705,203 أشخاص.