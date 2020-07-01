بكين ترفع بعض إجراءات العزل بعد انخفاض الإصابات بكورونا

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بكين: رفعت بكين العديد من إجراءات العزل التي فرضت لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد وأبلغت عن تسجيلها ثلاث إصابات جديدة فقط في المدينة الأربعاء ما يزيد الآمال في السيطرة على الوباء.

وأغلقت العاصمة الصينية عشرات المجمعات السكنية وأجرت اختبارات جماعية الشهر الماضي بعدما أثارت مئات الإصابات مخاوف من عودة الفيروس.

لكن القيود رفعت الثلاثاء عن خمسة مجمعات سكنية لم تسجّل إصابات جديدة بالفيروس، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية فيما خففت المدينة القيود المفروضة على المدينة.

وشهدت سبع مجمعات أخرى في بكين رفع إجراءات العزل الجمعة الماضي.

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وارتبطت معظم الإصابات بسوق شينفادي الذي يوفر حوالى 80 % من المنتجات واللحوم الطازجة في بكين، ما أثار القلق بشأن سلامة الأغذية.

وذكرت صحيفة "تشاينا نيوز" الحكومية أن الإغلاق الذي فرض على خمسة مجمعات في منطقة فنغتاي المتضررة بشدة قد رفع، كما أن خبراء مكافحة الأمراض سيقترحون خطة لإزالة القيود المفروضة على سبعة مجمعات أخرى في المنطقة المحيطة بالسوق.

لكن التقرير قال إنه سيتعين على تلك المجمعات "تطبيق تدابير وقائية حازمة" مع عدم الإتاحة لغير المقيمين إمكان دخول المجمعات السكنية.

كذلك، سيتوجب على المجمعات إصدار تصاريح دخول للمقيمين.