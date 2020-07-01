الانتخابات التشريعية في فنزويلا ستجري في ديسمبر

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كراكاس: أعلن المجلس الوطني الانتخابي الثلاثاء أن الانتخابات لتجديد مقاعد برلمان فنزويلا، الهيئة الوحيدة في البلاد الخاضعة لسيطرة المعارضة، ستجري في ديسمبر المقبل.

وأعلنت رئيسة المجلس انديرا ألفونزو عن إجراء هذه الانتخابات التشريعية على التلفزيون الفنزويلي لكن بدون ان تحدد موعدا دقيقا.

وقالت إن هذه الانتخابات ستجري وفقا "لمعايير خاصة" اعتمدت حديثا وان عدد مقاعد الجمعية الوطنية سيتنقل من 167 الى 277.

ستقاطع الانتخابات أبرز أحزاب المعاضة التي تصفها بأنها "مهزلة" ردا على تعيين محكمة القضاء العليا في يونيو أعضاء جدد على رأس المجلس الوطني الانتخابي المكلف الاشراف على الانتخابات.

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المحكمة المتهمة بالانحياز لصالح سلطة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، عينت على رأس المجلس انديرا ألفونزو القاضية الخاضعة لعقوبات في كندا.

وأعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو بصفته رئيسا للجمعية الوطنية، نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد في 23 يناير 2019. واعترفت به حوالى خمسين دولة بينها الولايات المتحدة. ومنذ العام 2016 لا تعترف المحكمة العليا بقرارات البرلمان.

وقالت ألفونزو ان حوالى 86 حزبا سيشارك في الانتخابات رغم مقاطعة المعارضة. وغالبية هذه الاحزاب هي تنظيمات لا تحظى بنفوذ.

