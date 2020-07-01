وزير الخارجية الإسرائيلي يستبعد إعلان حكومته ضم أجزاء من الضفة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية ربما لن تعلن اليوم ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة كما كان مخططا في السابق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في السابق نية حكومته ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في تاريخ الأول من يوليو.

إلا أن وزير الخارجية الإسرائيلي وشريك نتنياهو في الائتلاف الحاكم، غابي أشكنازي، قال لراديو الجيش الإسرائيلي " يبدو لي أن من غير المرجح أن هذا سيحدث اليوم. أتصور أنه لن يكون هناك شيء اليوم، فيما يتعلق بتمديد السيادة الإسرائيلية".

وكان رئيس الوزراء قد قال أمس عقب اجتماعه بمبعوثين أمريكيين إن المحادثات ستستمر لعدة أيام.