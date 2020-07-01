انطلاق 3 رحلات لمصر للطيران على متنها 265 راكبًا لنيويورك ولندن وباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، 3 رحلات دولية لشركة مصر للطيران، وهي أولى الرحلات الدولية التي تنطلق من مطار القاهرة الدولي بعد توقف استمر 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الطيران ومطار القاهرة الدولي.

وسيرت شركة مصر للطيران، 3 رحلات دولية في طريقها إلى لندن وباريس ونيويورك، تقل حوالي 642 راكبًا، وقام فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران ومطار القاهرة وموظفي المحطة ورجال الشرطة والعديد من الجهات العاملة بالمطار، باستقبال الركاب المسافرين داخل صالة السفر بالمطار بالورود احتفالا بانطلاق أولى الرحلات بعد التوقف الطويل، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم جميعًا من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحي في المطار، وتم إنهاء إجراءات مغادرتهم .

وتفقد الطيار محمد منار، صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب، كما تفقد مكتب الحجر الصحي بالمطار، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية و قواعد السلامة الصحية بدقة عالية ، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، كما اطمأن على جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار.

ومن المقرر أن يشهد مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الأربعاء، وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة ، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، وذلك تزامنًا مع عودة حركة الطيران، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية ، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.