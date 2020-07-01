آخر أيام التصويت على تعديلات في الدستور الروسي تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (بي بي سي):
بدأت مراكز الاقتراع في روسيا في استقبال الناخبين في آخر أيام التصويت على تعديلات دستورية من بينها تعديل يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.
كما تتضمن التعديلات عدة بنود مهمة مثل ضمان توفير المعاش لكبار السن وتعريف الزواج بأنه ارتباط بين رجل وامرأة ما يقطع الطريق على تقنين زواج المثليين.
كذلك تشمل مسودة الدستور الجديد منع كبار الموظفين من حمل جوازات سفر أجنبية حسابات مصرفية خارج البلاد.
وكان التصويت على الدستور قد بدأ قبل أسبوع في محاولة من قبل السلطات لمنع تفشي فيروس كورونا بين الناخبين.
هذا وقد قاطع معارضون التصويت واصفين الأمر " بالمهزلة" التي يغيب عنها أي مراقبة مستقبلة.
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