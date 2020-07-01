وزير قطاع الأعمال يعلن العد التنازلي لإعادة بناء "فندق كونتننتال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، العد التنازلي لإعادة إنشاء فندق كونتننتال التاريخي، بميدان الأوبرا في وسط القاهرة.

وقال الوزير في تعليق على صفحته على فيسبوك إن الفندق ضمن مشروعات وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء القاهرة الخديوي.

وأضاف أن بدء تنفيذ المشروع يأتي بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم جهاز التنسيق الحضاري وجهات الدولة.

وقال توفيق، لمصراوي، إنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الملاك، للوصول لتسوية، وبدء أعمال التطوير، لكن إعلان العد التنازلي يعني "أننا لن نسكت أكثر من ذلك على الوضع القائم والوقت ينفذ".

وأضاف الوزير، أن هناك قرار صدر في 2016 بشأن إعادة إحياء الفندق "بعض الملاك وصل لاتفاق والبعض الآخر مصمم على الاستمرار، نحن نأخذ القرارات القانونية".

Advertisements

وقال توفيق، إنه تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، ولكن لا يمكن تحديد موعد محدد لبدء العمل مازال هناك تراخيص ورسوم نهائية للموقع، "لكن نحن وضعنا المشروع على بداية التنفيذ".

وسيتم إنشاء الفندق في ميدان الأوبرا حسب التصميم الأصلي له، الفندق أقيم عام 1867 بحسب الوزير.

ويقع الفندق بميدان الأوبرا بالقاهرة، وأنشأه اليوغسلافي جورج لنجوفتش، عام 1899، على الطراز المعماري النيوكلاسيك، بحسب بيانات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على موقعه الإلكتروني.

وفي ديسمبر 2016، أصدر حي عابدين رخصة هدم لفندق كونتيننتال الأثري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تطوير مبنى الفندق، بعدما تقدمت إيجوث الشركة المالكة للفندق، بطلب رخصة لهدمه لأنه أيل للسقوط.

ومن المقرر أن تقوم شركة إيجوث، بإنشاء شركة مع القطاع الخاص، من أجل بناء فندق جديد، بعد هدم الفندق القديم، باستثمارات تصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه، بحسب ما صرحت به ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة، لمصراوي، في وقت سابق.