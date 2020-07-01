إعادة فتح استيراد الملابس المستعملة بداية من يوم 15 يوليو في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلن محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن المحافظ اللواء عادل الغضبان، وافق على إعادة فتح استيراد الملابس المستعملة بداية من يوم 15 يوليو الجاري.
وأشار رئيس الغرفة، في بيان إعلامي، إلى أنه سيجرى التأكد من اتخاذ إدارة الحجر الصحي كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من ورود رسائل الملابس المستعملة من الخارج مصحوبة بشهادات التبخير من بلد الشحن، بالإضافة إلى إجراء التبخير والتعقيم بجمارك بورسعيد بمعرفة الجهات المختصة قبل الافراج.
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