تسجيل 216 وفاة و6556 إصابة بـ كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 216 وفاة و6556 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 654405 إصابات، منها 9536 حالة وفاة، حسبما افادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها ، اليوم الاربعاء.

وكانت بدأت روسيا في ، معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد بأول دواء "معتمد" في البلاد لعلاج "كوفيد 19"، في خطوة تأمل

أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادي العادي.

وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، الهيئة الداعمة ماليا للدواء، لـ"رويترز"، إن "بإمكان المستشفيات الروسية أن تبدأ في إعطاء الدواء المضاد للفيروس المسجل باسم (أفيفافير) للمرضى، اعتبارا من 11 يونيو".

وأضاف أن الشركة المصنعة للدواء

Advertisements

ستنتج ما يكفي منه لعلاج حوالي 60 ألف مريض شهريا.

ولا يوجد حاليا لقاح لـ"كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا، ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات فعاليتها حتى الآن.

وحقق دواء جديد من إنتاج شركة "جلياد" اسمه "ريمديسيفير" بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين، ويتلقاه المرضى في بعض الدول في حالات استثنائية أو إنسانية.

وكانت شركة يابانية طورت دواء "أفيفافير" في أواخر التسعينيات، ثم اشترتها شركة "فوجي فيلم" عندما وسعت نشاطها ليشمل الرعاية الصحية.