اليوم.. السعودية تبدأ تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة

طبقت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم أ/638 بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف

على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المكلفين الوصول إليه من خلال الرابط التالي: (https://bit.ly/3icij2i).

وتحث الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي: اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال

الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

كما دعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حساب الهيئة الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر (@GAZT_CARE).

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وكشفت شركة أرامكو السعودية عن أسعار الوقود بعد بدء تنفيذ التعديل على ضريبة القيمة المضافة لتصبح 15%.

وقالت أرامكو السعودية،في بيان صادر، في الساعات الأولى من ليلة الأربعاء ‏⁧‫أن أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة ومن 1 إلى 10 يوليو: بنزين 91 يصبح 0.98 ريال لكل لتر، بنزين 95 يصبح 1.18 ريال لكل لتر.