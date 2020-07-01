تنفيذاً لقرار الصين.. أول اعتقال بموجب قانون الأمن الجديد في هونج كونج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تنفذاً للقرار الذي أقره البرلمان الصيني ،اعتقلت شرطة هونج كونج رجلا كان يحمل “علم استقلال” المدينة، ليصبح أول شخص يتم توقيفه بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته بكين للمدينة.

وكتبت الشرطة على تويتر إلى جانب صورة الرجل والعلم “لقد اعتقل رجل لأنه حمل علم استقلال هونج كونج بما ينتهك قانون الأمن القومي الجديد”.

ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ مساء الثلاثاء بعد إقراره من قبل البرلمان الوطني الصيني.

ووقّع الرئيس الصيني شي جين بينج الثلاثاء القانون من أجل القضاء على أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة: النشاطات التخريبية والانفصال والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية.

وأقر البرلمان الصيني تشريعا للأمن القومي في هونغ كونغ، الثلاثاء، مما يمهد الساحة أمام تغييرات في المستعمرة البريطانية السابقة هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل قرابة 23 عاما.

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ونقلت قناة كابل تي.في عن مصدر لم تحدده قوله إن أكبر جهة لصنع القرار في مجلس الشعب الصيني أقرت القانون بالإجماع.

ويضع التشريع الصين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى قالت إن القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه هونغ كونغ عند تسليمها للصين في أول يوليو من عام 1997.

وبدأت الولايات المتحدة في إنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ في القانون الأميركي، الاثنين، فأوقفت صادرات الدفاع وحدت من إمكانية تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة للمدينة.

وقالت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي منتظم إن من غير اللائق أن تدلي بتعليق على التشريع والاجتماع في بكين لا يزال منعقدا.

ولم تُنشر بعد مسودة للقانون، في حين تقول بكين إن القانون، الذي يعد ردا على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية خرجت في هونغ كونغ العام الماضي وتحول بعضها للعنف، يهدف إلى مواجهة التخريب والإرهاب والنزعة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الأجنبية.