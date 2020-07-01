كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فوسي يحذر من ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 100 ألف حالة يوميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر د. أنتوني فوسي، عضو فرقة العمل المعنية بالفيروسات التاجية في البيت الابيض، تحذيرًا صارخًا يوم الثلاثاء للمشرعين في الكابيتول هيل، وأخبرهم أنه لن يفاجأ إذا شهدت الولايات المتحدة ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 100000 في اليوم، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وأبلغ فوسي مجلس الصحة والتعليم والعمل بمجلس الشيوخ خلال جلسة استماع بشأن الوباء يوم الثلاثاء "لدينا الآن أكثر من 40 ألف حالة جديدة في اليوم. لن أفاجأ إذا وصلنا إلى 100 ألف في اليوم إذا لم يتم ايقاف ذلك، ولذا فأنا قلق للغاية".

وقد أعرب فوسي عن فزعه من الأشخاص المتجمعين في الحشود وعدم ارتدائهم الأقنعة وعدم إيلاء الاهتمام الكافي للمبادئ التوجيهية بشأن إعادة الفتح.

Advertisements

وقال "سنظل نواجه الكثير من المشاكل، وسيكون هناك الكثير من الأذى إذا لم يتوقف ذلك".

جاءت الرسالة العاجلة خلال جلسة استماع بشأن أحدث الجهود التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة لاحتواء الوباء، حيث تكافح عدة ولايات لاحتواء الفيروس وسط ارتفاع الحالات وإعادة فتح الدولة.

فقد أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 40،000 حالة اصابة جديدة بكوفيد 19 يوم الجمعة، وهي أكبر قفزة يومية لها حتى الآن.

