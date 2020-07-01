كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك تسجل ما يقرب من 5500 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت وزارة الصحة في المكسيك عن إصابة 5،432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 226،089 حالة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

كما أبلغت الوزارة عن 648 حالة وفاة جديدة، مما رفع حصيلة القتلى إلى 27.769.

على الرغم من وجود سابع أكبر عدد من وفيات Covid-19 في جميع أنحاء العالم، إلا أن مكسيكو سيتي هذا الأسبوع تعيد فتح الأعمال التجارية تدريجيًا.

يُسمح للعمال المنزليين، وتجارة التجزئة، والنوادي الرياضية بالفتح، وخلال الأسبوع، ستنضم المطاعم والفنادق والأسواق وصالونات تصفيف الشعر والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق إلى قائمة الأنشطة المعتمدة.

