كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تايوان تفتتح مكتبا لمساعدة الفارين من هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت السلطات في تايوان مكتبًا، اليوم الأربعاء، لمساعدة الفارين من هونج كونج بعد أن فرضت الصين قانون جديد للأمن القومي في المدينة، حيث قال وزير كبير، إن تايوان ستواصل دعم الحرية والديمقراطية في هونج كونج.

وقال تشن مينج تونج، رئيس مجلس شؤون البر الرئيسي للصين في تايوان، متحدثا عند افتتاح المكتب في وسط مدينة تايبيه، إن المنشأة تظهر تصميمها على مساعدة هونج كونج، كما أ,ردت وكالة "رويترز".

وأضاف "تشن": "أن هذا يعد معلما هاما للحكومة لمواصلة دعم الديمقراطية والحرية في هونج كونج".

وحذر "تشن" من أن بكين تسعى لاستهداف أشخاص في دول أخرى بموجب القانون، موضحًا: "هذا لا يستهدف فقط سكان هونج كونج. كما أنه أمر أصدرته الإمبراطورية السماوية للناس في جميع أنحاء العالم"، في إشارة إلى حكومة الصين.

ورفض "تشن"، أن يقول عدد الأشخاص الذين يتوقعون حضورهم، أو عدد الطلبات التي تلقوها حتى الآن.

سيعاقب القانون المثير للجدل الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية حتى السجن مدى الحياة، مما يبشر بعهد أكثر استبدادية للمركز المالي الآسيوي.

كسبت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج دعمًا واسع النطاق وعبر الأحزاب في تايوان الديمقراطية والمطالبة بالصين، حيث تم إدانة القوانين على نطاق واسع. وتقول جماعات حقوقية إن نحو 200 من هونج كونج فروا بالفعل إلى الجزيرة منذ بدء المظاهرات المؤيدة للديمقراطية العام الماضي.

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أصبحت الرئيسة، تساي إنج ون، في مايو، أول زعيم حكومي يتعهد باتخاذ تدابير لمساعدة أهالي هونج كونج الذين يغادرون بسبب ما يرونه تشديد الرقابة الصينية.

تشارك تايوان مع المتظاهرين كراهية عميقة لبكين، التي لم تتخلى أبداً عن استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

سينطبق القانون الجديد على المقيمين الدائمين وغير الدائمين في هونج كونج. لتمييز القانون.

وتنفي بكين خنق حريات هونج كونج وادانت خطط تايوان لمساعدة هونج كونج.

في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال مكتب شؤون تايوان الصيني، إن القانون الجديد "سيقطع اليد السوداء" للتدخل التايواني في هونج كونج.

وافتتح المكتب في الذكرى السنوية الحساسة لعودة هونغ كونغ ، المستعمرة البريطانية السابقة، إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وقالت مصادر دبلوماسية مقرها تايبيه، إنها تتوقع أن يأتي فقط أكثر هونج كونج راديكالية وأقل ثراء إلى تايوان، ويفضل معظم الآخرين التوجه إلى دول غربية مثل كندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال نائب تشن، تشيو تشوي تشينج، إن حوالي عشرين شخصًا سيعملون في المكتب الجديد وأنهم تلقوا بالفعل "مكالمات كثيرة".