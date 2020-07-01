كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أستراليا تقرر إغلاق 300 ألف مواطن بضواحي شمال ملبورن لمدة شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات في أستراليا فرض إغلاق على نحو 300 ألف شخص في ضواحي شمال ملبورن لمدة شهر من وقت متأخر من اليوم الأربعاء، وذلك لاحتواء خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوعين من الارتفاع المضاعف في الحالات في ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا.

اعتبارًا من منتصف الليل، ستعود أكثر من 30 ضاحية في ثاني أكبر مدينة في أستراليا إلى المرحلة الثالثة من القيود، وهي ثالث أكثر المستويات صرامة في السيطرة على الوباء. وهذا يعني أن السكان سيقتصرون على المنزل باستثناء تسوق البقالة والمواعيد الصحية والعمل أو تقديم الرعاية وممارسة الرياضة.

وقالت السلطات، إن القيود ستصاحبها حملة اختبار تأمل السلطات في أن تمتد إلى نصف سكان المنطقة المتضررة والتي سيتم تسيير حدود لها. تأتي الإجراءات مع تخفيف القيود عبر بقية ولاية فيكتوريا، مع إعادة افتتاح المطاعم وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما في الأسابيع الأخيرة، كما أوردت وكالة "رويترز".

كان أداء أستراليا أفضل من العديد من البلدان في هذا الوباء، حيث سجلت نحو 7،830 حالة و 104 حالة وفاة، لكن الزيادة الأخيرة أثارت المخاوف من موجة ثانية من الفيروس، مرددة المخاوف التي تم التعبير عنها في بلدان أخرى.

على الصعيد العالمي، تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس 10 ملايين يوم الأحد، وهو معلم رئيسي في انتشار المرض الذي أدى إلى وفاة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر.

سجلت فيكتوريا 73 حالة جديدة يوم الثلاثاء من 20682 اختبارا، بعد زيادة 75 حالة يوم الاثنين. حذر رئيس الوزراء دانييل أندروز، اليوم الأربعاء، من أن عودة القيود الأوسع عبر المدينة لا تزال محتملة.

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وقال "أندروز"، في مؤتمر صحفي: "إذا التزمنا جميعًا بهذه الأسابيع الأربعة المقبلة، فيمكننا استعادة السيطرة على انتقال المجتمع هذا ... عبر ملبورن الكبرى. في النهاية، إذا لم أغلق هذه الرموز البريدية، فسأغلق جميع الرموز البريدية. نريد تجنب ذلك".

تم ربط ارتفاع فيكتوريا في الحالات بالموظفين في فنادق الإسكان للمسافرين العائدين الذين لم يتم اتباع بروتوكولات الحجر الصحي بدقة. أعلنت سلطات ولاية فيكتوريا عن تحقيق في الأمر.

تستعد بعض الولايات والأقاليم الأسترالية الأخرى لفتح الحدود، ولكن تطبيق الحدود وتدابير الحجر الصحي على مواطني فيكتوريا مع بدء موسم العطلات المدرسية.

ولم تشهد جنوب أستراليا، خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان، سوى ثلاث حالات جديدة في الشهر الماضي. ولكن نقلا عن الارتفاع الحاد في الإصابات بالفيروس، ألغت الثلاثاء إعادة فتحها المقرر في أجزاء أخرى من البلاد.

نيو ساوث ويلز، الولاية الأسترالية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، توقفت عن إغلاق حدودها لجميع الفيكتوريين، ولكن أولئك الذين يقضون عطلة من مناطق النقاط الساخنة - غير المسموح بها بموجب قواعد نيو ساوث ويلز - يمكن دفع غرامة قدرها 11000 دولار أسترالي (7596 دولارًا) أو سجنهم إذا وقالت سلطات الدولة تم الكشف عنها.

ألقت التأخيرات في إعادة فتح الحدود الداخلية بظلال من الشك على خطة اتحادية لإنشاء "فقاعة سفر" مع نيوزيلندا المجاورة التي ستسمح بالتنقل بين البلدين.