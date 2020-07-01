هزة أرضية صباح اليوم استشعرها ساكنة فاس والقنيطرة

سجلت بمدينتين مغربيتين على الأقل، هزة أرضية صباح اليوم الأربعاء، استشعرها مواطنون، بعد الساعة السابعة صباحا بحوالي 10 دقائق.

وسجلت الهزة الأرضية بمدينتي فاس والقنيطرة، في الوقت الذي لم يعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تفاصيل الهزة بعد، والمدن التي قد تكون سجلت بها، بالإضافة إلى درجتها ومركزها.

وكانت آخر هزة أرضية أعلن عنها المعهد الوطني للجيوفيزياء، سجلت بقوة 3,7 درجات على سلم ريشتر، زوال الأحد 31 ماي الماضي، في إقليم الخميسات.

وحدد مركز الهزة آنذاك، في جماعة آيت ميمون، وسجلت على عمق 14 كلم عند التقاء خط العرض 33.676 درجة شمالا، وخط الطول 6003 درجة غربا.