شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألماني: على أوروبا التوحد في مواجهة الصين والان نبدء بالتفاصيل

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بموقف أوروبي موحد تجاه الصين.

وقال ماس في تصريحات تلفزيونية اليوم: "من المهم في موضوع الصين أن نتصرف كأوروبيين، وألا تبحث كل دولة عن طريقها الخاص". وذكر ماس أن قانون الأمن الوطني الجديد الذي شرعته الصين لهونج كونج "مثير للقلق للغاية"، مضيفا أنه سيؤثر على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وقال: "أعتقد أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن التصرف على نحو سريع للغاية وواضح للغاية".

وأشار ماس إلى أن الصين على الأرجح أول اختبار للتصرف المشترك، وقال: "الصين أحد النماذج التي توضح أنه ليس لدينا فرصة لتأكيد مصالحنا وقيمنا إلا إذا فعلنا ذلك كاوروبيين، فكل على نحو منفرد ضئيل على القيام بذلك".