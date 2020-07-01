شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من نابلس والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة نابلس. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، وداهمت حي المأمون واعتقلت حربي داوود من منزله، فيما اعتقلت بشار منصور من مخيم عسكر شرق نابلس، بينما اقتحمت قرية تل غرب نابلس، واعتقلت صايل تحسين رمضان، وأيوب أحمد عصيدة بعد أن داهمت منازلهم.

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