شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى الـ 200 ألف في فرنسا.. و249 ألف في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 202255 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغت 29846 حالة . وتعافى 76399 من المصابين حتى الآن.

فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في إسبانيا، إلى 249 ألفا و271 حالة. وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغت 28 ألفا و355 حالة. وتعافى 150 الفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن.