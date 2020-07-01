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أول اعتقال بموجب قانون الأمن القومي في هونج كونج

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول اعتقال بموجب قانون الأمن القومي في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

قالت شرطة هونج كونج اليوم الأربعاء إنها ألقت القبض على رجل يحمل راية تدعو إلى الاستقلال، وهو أول اعتقال بموجب قانون شامل للأمن القومي أقرته بكين الليلة الماضية.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة على تويتر الراية على جانب الطريق أمام رجل يرتدي قميصا أسود كتبت عليه عبارة "الحرية لهونج كونج".

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