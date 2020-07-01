بالفيديو الذكرى المئوية لثورة العشرين

عشر ليرات كل ما طلبه الشيخ شعلان ابو الجون من ابناء عشيرة قبل ارساله بقطار الى الديوانية لمحاكمته ، رسالة جنوبية جعلت عشيرة الظوالم تفهم المضمون و ترسل عشرة رجال اقوياء لتحرير الشيخ من سجن الانجليز و لتبدأ اولا شرارات ثورة العشرين الخالدة .و بعد مرور مئة عام على اندلاع شرارة ثورة العشرين لطرد الاحتلال البريطاني انا ذاك ، ما زال العراقيون يتغنون بانجازات اجدادهم في دفع الظلم و الاستبداد الذي عاناه ابناء الوطن جراء الحكم البريطاني .

ثورة شعبية شكلت انطلاقة لمرحلة في تاريخ العراق الحديث وتغييرا في مفهوم الحياة الفكرية والسياسية لاغلب فئات المجتمع العراقي ، وهي في الوقت نفسه منعطف سياسي واجتماعي غير من واقع البلاد الشيء الكثير ، بالاضافة الى انها كانت بداية لتأسيس الدولة العراقية المعاصرة.



دراسات علمية كثيرة احاطت بالثورة، واختلف المؤرخون في تفسير العامل المؤثر في انطلاق شرارتها .. ففي حين عد البعض أن تحرك شيوخ عشائر الفرات الأوسط كان العامل المحرك لها في حين رأى اخرون أن المرجعية الدينية كانت القائد الفعلي للثورة، وان الفتاوى التي صدرت من المرجعيات أعطت الشرعية للثوار بالاستمرار بحملاتهم للتخلص من الاحتلال البريطاني .

لكن لا يختلف كثيرون على ان السياسات القمعية واجبار المواطنين على العمل في السخرة من الاسباب التي دعت العراقيين الى ايقاد شرارة الثورة ضد الانكليز ، فضلا عن مطاردة الوطنيين الأحرار واعتقالهم ، وتحجيم دور الموجهين من رجال الدين والخطباء والشعراء والكتاب والمعلمين وغيرهم ، وكثرة الضرائب وثقلها على الفلاحين و الناس البسطاء ، اسباب جامعها الترابط الانساني والروحي بين مرجعيات دينية تغذي الرفض وعشائر اصيلة على طول الوطن تلبي النداء وتستنهض قواها غير مبالية لفرق المقاييس العسكرية، لتعلن ثورة انهكت الاحتلال واجبرته على التراجع واعلان الدولة العراقية المنشودة.