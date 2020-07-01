ذي قار تسجل 252 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة وشفاء 288 شخصا

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "اليوم تسجيل 252 إصابة بكورونا و16 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 288 حالة شفاء".

وبحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة أمس الثلاثاء، يبلغ مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 49109، ومجموع حالات الشفاء: 24760، ومجموع الوفيات: 1943.