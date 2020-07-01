بينها العلاج الروسي.. اجتماع بين الكاظمي والصحة النيابية اليوم لمناقشة ملفات عدة

وأضاف الغريباوي في حديث لصحيفة "الصباح" الحكومية، أن "اللقاء الحكومي-البرلماني، سيشهد مناقشة نقص الخدمات والاجهزة والمستلزمات الطبية في المستشفيات، فضلاً عن نقص الملاكات الطبية، وملف تعيين الاطباء والاعتداء عليهم".وأشار إلى أن "موضوع العلاج الروسي سيكون حاضراً خلال اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء"، متابعاً أن "اللجنة ستطرح مقترحا يتضمن ربط معمل سامراء لصناعة الأدوية، بمكتب رئيس الوزراء، لتكون له رعاية وتخصيصات مالية".

وبحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة أمس الثلاثاء، يبلغ مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 49109، ومجموع حالات الشفاء: 24760، ومجموع الوفيات: 1943.

