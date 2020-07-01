مدرب يوفنتوس يبرر سبب استبدال كريستيانو!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، عن سبب استبدال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في المباراة أمام جنوى، التي انتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة 29 من الكالتشيو.

وذكر ساري في تصريحات عقب المباراة "الفريق قدم أداءً جيدًا، والكرة كانت تسير بشكل سريع، غالبًا ما وصلنا لمنطقة جزاء الخصم، وكان هناك تألق في الفرديات".

وأضاف "أداء الفريق كان جيدا وسجلنا 3 أهداف جميلة، بعد خيبة أمل كأس إيطاليا، تعافينا بشكل جيد للغاية، لكن كانت المشكلة بدنية فقط".

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وتابع "بيانيتش؟ إنه جيد جدًا ويعمل بشكل جيد مع الفريق وليس لديه مخاوف. لقد قيمت أداء رابيو بأنه إيجابي جدًا، والذي نما وتطور في هذه الفترة".

وحول قرار استبدال رونالدو، أوضح "كريستيانو في الشوط الأول لم يسجل لكنه كان خطيرًا للغاية، وهي علامة على أنه في حالة جيدة، لقد استبدلته لأنه اللاعب الذي لعب دقائق أكثر، لكننا تحدثنا عن ذلك قبل المباراة".

وختم "رونالدو وديبالا يبحثان عن بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أراه أيضًا في التدريبات، وهذا يجلب منافع متبادلة".