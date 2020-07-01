رقم مميز جديد لميسي مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رقما مميزا جديدا برفقة فريقه برشلونة الإسباني، في المباراة التي تعادل بها الأخير أمام أتلتيكو مدريد، ضمن أحداث الجولة 33 من الليغا.

وأحرز ميسي الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ليكون الهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية.

وارتفع رصيد أهداف ميسي بقميص برشلونة إلى 630 هدفًا، بالإضافة إلى 70 هدفا سجلها بقميص الأرجنتين.

عدد المباريات التي استغرقها ميسي لتحقيق كل مئوية:

- 100 هدف بعد 210 مباراة

- 200 هدف بعد 332 مباراة

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- 300 هدف بعد 418 مباراة

- 400 هدف بعد 525 مباراة

- 500 هدف بعد 632 مباراة

- 600 هدف بعد 747 مباراة

- 700 هدف بعد 862 مباراة.