اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين شبان وجنود الاحتلال، فيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على الطرقات الرئيسية بين البلدات الفلسطينية.

ووفقا لنادي الأسير،اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا بينهم سيدتان في الضفة الغربية، بينما في القدس تم اعتقال 10 شبان، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال، قبيل منتصف الليل، حاجزي قلنديا و"الكونتينر" شمال وجنوب القدس المحتلة بشكل مفاجئ.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجزين المذكورين أمام المواطنين في كلا الاتجاهين، ومنعتهم من المرور عبرهما، دون وضوح الأسباب.

وتسبب الإغلاق بحدوث أزمة سير على حاجز "الكونتينر" الرابط بين محافظتي القدس وبيت لحم.

ميدانيا واصلت قوات الاحتلال المداهمات والاقتحامات بالضفة، ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين.

وأفاد نادي الأسير بأن عددا من الجيبات العسكرية اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت حي المأمون واعتقلت المواطن حربي داوود من منزله.

كما اعتقلت بشار منصور من مخيم عسكر شرق نابلس.

اقتحمت جيبات عسكرية قرية تل غرب نابلس، واعتقلت المواطنين صايل تحسين رمضان، وأيوب أحمد عصيدة بعد أن داهمت منازلهم.

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وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنة من حي الطيرة في رام الله.

ووفقا لشهود عيان، اقتحمت قوة عسكرية حي الطيرة واعتقلت حنين نصار زوجة الأسير رامي فضايل، بعد أن داهمت منزلها.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في الحي، تخللها إطلاق الجنود للرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية، ما أدى لاختناقات في صفوف الشبان والصحافيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت الشاب مهدي ناصر صمادعة، بعد مداهمة منزل أسرته والعبث بمقتنياته وجرى نقله إلى داخل مستوطنة "بيت ايل".

واعتقل الاحتلال الشاب أمجد سمحان خلال اقتحام منزله ببلدة بير زيت.

بينما في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مواطنين بينهما أسير محرر.

وذكر مكتب نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الكريم زياد الهمشري، من عزبة الجراد، والأسير المحرر سليمان حسني سليم خريشة، من ضاحية ذنابة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وفي محافظة القدس، شنت شرطة الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات تخللها اعتقال 10 شبان، هم: أكرم سلايمة، وجواد جودة، وأحمد مهانية، ومحمد عميرة، وعلاء أبو الهوى، ومحمد خويص، ووليد صياد، وإيهاب أبو سبيتان، وأحمد أبو الرب، ومحمد عبيد، بحسب ما أفاد المحامي محمد محمود.