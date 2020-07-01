تحسبا من كورونا: الصين تمدد فترة الحجر الصحي من 14 لـ28 يوما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت العاصمة الصينية، بكين، من مدة الحجر الصحي إثر فيروس كورونا من 14 يوما إلى 28 يوما، تحسبا من موجة فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز".
وظهرت موجة كورونا جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، في سوق شينفادي لبيع الأطعمة بالجملة في بكين، قبل أسابيع، الأمر الذي دفع الحكومة بتمديد فترة الحجر الصحي.
وأخضعت السلطات في العاصمة الصينية بكين الآلاف لفحوصات الكشف عن المرض، تزامنا مع إعلان تسجيل إصابات جديدة بكوفيد-19.
وقررت السلطات رفع مدة الحجر الصحي من 14 يوما إلى 28، وتم وضع العاملين في قسم اللحوم بالسوق في الحجر الصحي الطويل، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز".
وأشارت السلطات الصينية إلى أن نحو 34 في المئة من حالات الإصابة الجديدة هي لعاملين في قسم اللحوم بالسوق الشعبي، و20 في المئة آخرون هم زوار.
وعادت الحياة إلى طبيعتها في بكين قبل شهرين، إذ لم تسجل خلالهما أي إصابة، لكن ظهور موجة جديدة للوباء قبل أسابيع أعاد الإجراءات الاحترازية المشددة.
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