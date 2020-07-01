شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. القرى السكنية في الجبلية تتعرض لقصف حوثي بمختلف أنواع الأسلحة والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يوليه 2020 تعرضت القرى السكنية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة لاستهداف من قبل المليشيات الحوثية بالأسلحة المتوسطة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 وقذائف آر بي جي، القرى السكنية في المنطقة بشكل عشوائي. وأوضحت المصادر أن الإستهداف الحوثي أحدث حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم. هذا وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية بإستهداف الأحياء السكنية في مختلف مناطق مديريات الحديدة ،في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

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