اخبار العالم

كوريا الجنوبية تدعو لقمة بين ترامب وكيم قبل الانتخابات الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدعو لقمة بين ترامب وكيم قبل الانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول في سول إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قال اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الاجتماع مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر .

صرح مون بذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو أمس الثلاثاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قائلاً إن قمة أخرى بين ترامب وكيم ستساعد في استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن البرامج النووية لكوريا الشمالية، حسبما قال مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي للصحفيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تدعو لقمة بين ترامب وكيم قبل الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا