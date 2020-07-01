شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدعو لقمة بين ترامب وكيم قبل الانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول في سول إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قال اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الاجتماع مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر .

صرح مون بذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو أمس الثلاثاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قائلاً إن قمة أخرى بين ترامب وكيم ستساعد في استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن البرامج النووية لكوريا الشمالية، حسبما قال مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي للصحفيين.