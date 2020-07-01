شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 12850 . وأفادت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أنها لم تسجل أي حالة وفاة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة، مشيرة إلى تماثل 76 حالة للشفاء ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11 ألفًا و613 حالة.

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