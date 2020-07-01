شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. وفيات كورونا تقترب من 60 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات وزارة الصحة في البرازيل أن البلاد سجلت 1280 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 أمس الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 59594.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا بواقع 33846 ليبلغ مليونا و402041 إصابة لتصبح البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا بالجائحة بعد الولايات المتحدة.
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