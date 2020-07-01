علقت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، على التقارير الواردة من الصين بظهور فيروس "فتاك" جديد اسمه "G4 EA H1N1".



وأضاف، "سنقرأ الورقة بعناية لفهم ما هو جديد .. من المهم التعاون على النتائج ومواصلة مراقبة أعداد الحيوانات المصابة، متابعاً أنه "أنه يسلط الضوء أيضا على أنه لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا من الإنفلونزا ونحتاج إلى اليقظة ومواصلة المراقبة حتى خلال جائحة وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن المنظمة "ستقرأ بعناية" دراسة صينية عن فايروس إنفلونزا جديد عثر عليه في الخنازير، قائلا إن النتائج أكدت أهمية ترصد الإنفلونزا خلال جائحة كوفيد-19، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".وأضاف، "سنقرأ الورقة بعناية لفهم ما هو جديد .. من المهم التعاون على النتائج ومواصلة مراقبة أعداد الحيوانات المصابة، متابعاً أنه "أنه يسلط الضوء أيضا على أنه لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا من الإنفلونزا ونحتاج إلى اليقظة ومواصلة المراقبة حتى خلال جائحة كورونا ". وكان الباحثون في الصين اكتشفوا نوعا جديدا من إنفلونزا الخنازير، يحمل سمات جينية لـ 3 فيروسات فتاكة، وحذر العلماء الصينيون في الجامعات الصينية والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن الفايروس من الممكن يتحول إلى وباء عالمي وقد يسبب جائحة شبيهة بكورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقارير ظهور فايروس فتاك جديد في الصين.. الصحة العالمية تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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