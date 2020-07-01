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أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا في أميركا

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ارتفع عدد الإصابات بفايروس المستجد في الولايات المتحدة بأكثر من 40 ألف حالة يوم الثلاثاء.
وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد المصابين بفايروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2 مليون و581 ألفا و229 شخصا.

وأفادت المراكز بزيادة 35664 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739، بحسب "روسيا اليوم".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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