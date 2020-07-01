أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا في أميركا

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد المصابين بفايروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2 مليون و581 ألفا و229 شخصا.

وأفادت المراكز بزيادة 35664 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739، بحسب "روسيا اليوم".

