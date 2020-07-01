أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا في أميركا

ارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بأكثر من 40 ألف حالة يوم الثلاثاء.
وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد المصابين بفايروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2 مليون و581 ألفا و229 شخصا.
وأفادت المراكز بزيادة 35664 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739، بحسب "روسيا اليوم".
وأفادت المراكز بزيادة 35664 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739، بحسب "روسيا اليوم".
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