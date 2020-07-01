شفاء 432 مصاباً بفايروس كورونا في جانب الكرخ ببغداد

أفاد مصدر في دائرة صحة الكرخ، الأربعاء، بتسجيل 432 حالة شفاء جديدة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جانب الكرخ من العاصمة بغداد سجل 432 حالة شفاء جديدة من فايروس كورونا ". وبحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة أمس الثلاثاء، يبلغ مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 49109، ومجموع حالات الشفاء: 24760، ومجموع الوفيات: 1943.





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