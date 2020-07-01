الخليج 365الأربعاء 2020/7/1 10:33 ص بتوقيت أبوظبي
كشفت الأمم المتحدة، عن نزوح 10 آلاف من الروهينجا خلال أسبوع، جراء عمليات عسكرية لجيش ميانمار في ولاية راخين.
وقالت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن هؤلاء الأشخاص فروا من ديارهم خوفا على حياتهم مع تصاعد العمليات العسكرية، فيما لم يرد أي تعليق من الحكومة والجيش في ميانمار.
ولفتت إلى أن 2800 شخص على الأقل فروا وفقا لتقديرات أولية، لكن العدد الفعلي قد يكون "أكبر بكثير" لأن "نطاق وتأثير" عمليات الجيش لم يتضح بالكامل بعد.
وأبلغت باشليه مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، خلال مناقشة بخصوص ميانمار أن "التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 10 آلاف ساكن فروا بالفعل مع تقدم الجيش وبدء القتال العنيف".
وجاء تقرير فرار المدنيين بعدما أرسل مسؤول محلي خطابا، حذر فيه العشرات من قيادات القرى الأسبوع الماضي من أن جيش ميانمار يخطط "لعمليات تطهير" بحق الروهينجا لطردهم.
كانت هذه تفاصيل خبر نزوح 10 آلاف من الروهينجا خلال أسبوع جراء عمليات لجيش ميانمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.