أول اعتقال بموجب قانون الأمن الجديد في هونج كونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت شرطة هونج كونج رجلا كان يحمل "علم استقلال" المدينة ، ليصبح أول شخص يتم توقيفه بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته بكين للمدينة. وكتبت الشرطة على تويتر إلى جانب صورة الرجل والعلم "لقد اعتقل رجل لأنه حمل علم استقلال هونج كونج بما ينتهك قانون الأمن القومي الجديد". ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ مساء الثلاثاء بعد إقراره من قبل البرلمان الوطني الصيني. ووقّع الرئيس الصيني شي جين بينج الثلاثاء القانون من أجل القضاء على أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة: النشاطات التخريبية والانفصال والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية.



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