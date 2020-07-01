ضمن التدابير الاحترازية.. إجراء فحص فيروس كورونا لموظفي شرطة عجمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان ومركز الطب الوقائي بوزارة الصحة وتنمية المجتمع فحوصات فيروس «كورونا» مجانية لموظفي شرطة عجمان، وذلك ضمن إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين، بما يتماشى مع الجهود والقرارات المتخذة على المستوى الوطني والهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس.



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وقال المقدم عبد الله علي علوان نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان، إن الحملة جاءت حرصاً من حكومة عجمان الرشيدة على تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مشيداً بالجهود العظيمة التي تبذلها في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين في ظل جائحة «كورونا».

وتم تنفيذ الحملة في معهد تدريب الشرطة بحضور طاقم طبي مختص من مركز الطب الوقائي بعجمان بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتجهيز قاعة مخصصة بالفحص.

ودعا نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان الموظفين إلى الالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية والحرص على ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي في بيئة العمل والمنزل وفي الأسواق والأماكن العامة، مؤكداً أن انتهاء برنامج التعقيم الوطني وعودة الحركة إلى طبيعتها لا يعني انتهاء الفيروس.