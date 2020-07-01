مركز حمد بن خليفة الحضاري في كوبنهاجن يتلقى دعم قطري مشبوه

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أعلن مركز حمد بن خليفة الحضاري في كوبنهاجن عن تعديل مجلس إدارة الصندوق” KSF ” حيث يتألف من تسعة أعضاء خمسة منهم قطريين غير مقيمين في الدنمارك ، وذلك بعد كشف صحيفة “Berlinske” بيانات مفادها بأن المركز يواجه مشاكل تنظيمية وإدارية بحيث أن المجلس الجديد يضم 5 اعضاء قطريين بينهم خالد شاهين الغانم ” مدير الاوقاف السابق بقطر” بعد ان كانوا 3 . الامر الذي من شأنه أن يجعل المركز خاضعا للمصالح القطرية على حد تعبير الصحيفة و السياسيين الدنماركيين. اذ جمع المركز تبرعات وصلت الى 227 مليون كرون دنماركي اي ما يعادل 34 مليون دولار امريكي وهو ما اثار المخاوف الدنماركية لسعي قطر الترويج لفكر الاخوان و التطرف في الدنمارك. شبهات التمويل من خلال البنوك القطرية (بنك الريان و بنك فطر) و مؤسسة (قطر الخيرية ) في تمويل نشاطات الاخوان في اوروبا.. وعندما ظهرت المعلومات حول التبرعات الكبرى في فبراير ، كان هناك ضجة في كريستيانسبورج. على الأقل ، كان اثنان من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بقطر مقيمين في الإمارة الصغيرة وليس في الدنمارك. قال المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي الخارجي بيا كويرسجارد هذه المرة لوسائل الإعلام إذا كنت تجلس على لوحة مسجد في الدنمارك لكنك تعيش في قطر ، فمن الواضح ما هي المصالح التي تحاول حمايتها. وهي ليست الدنمارك “..؟ عندما اتضح بعد ذلك بوقت قصير أن مؤسسة قطر الخيرية الخيرية ومقرها قطر ، والمرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين ، قد تبرعت بأموال لمدرسة مجانية في آرهوس ، و DF Education وعمدة البلدية ينس هنريك ثوليسن دال ، وطرحوا أسئلة حول حالة الأجانب و وزير الاندماج Mattias Tesfaye (S). ورد الوزير ، في جملة أمور ، بما يلي: وتعتبر الحكومة أن الأمر خطير للغاية إذا حاولت قوى ذات رؤية من العصور الوسطى للديمقراطية والحرية والمساواة من خلال التبرعات الاقتصادية كسب النفوذ في الدنمارك. وهو أمر خطير وهو يعتبر محاولات مشبوهة من قطر لنشر الفكر المتطرف في أوروبا. التأثير الذي يمكن أن يساعد على تقويض الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان” . مصادر مطلعة أن نفوذ قطر الجديد والمعزز في مسجد Rovsinggade هو تتويج للصراع على السلطة على متن صندوق كوبنهاغن الكبير. فقد انتقد ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة حمدي ، لكن أعضاء مجلس الإدارة المهمين هم الآن خارج المجلس.