شكرا لقرائتكم خبر عن نائب طنطا يطالب بإنشاء كوبرى علوى على غرار كوبرى أكتوبر يربط المدينة ببعضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، باقتراح برغبة بشأن إنشاء كوبرى علوى لربط مدينة طنطا جميعها وذلك على غرار كوبرى 6 اكتوبر، للتيسير على المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة، وحل أزمة تكدس المرور بالمدينة، خاصة وأنها ليس لها ظهير صحراوى وتحدها الأراضى الزراعية من جميع الاتجاهات مما يتطلب أفكار جوهرية لحل الأزمة الخاصة بـتكدس المرور وتسير حركة المركبات داخل المدينة وخارجها وفى نفس الوقت فى إطار الجهود المبذولة لحل أزمة المرور على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، أنه سبق وأن طالب إنشاء الكوبرى وورد رد بشأن التكلفة التى قد تصل إلى 2.5 مليار جنيه، خلاف نقل المرافق العامة، مؤكدا أن هذا الكوبرى سيساهم بشكل كبير جدا فى حل أزمة المرور، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى الاقتراح لصالح المواطنين داخل وخارج المدينة، مؤكدا أن هذا الملف من أبرز الملفات العالقة فى الدائرة والتى يتواصل مع التنفيذيين من أجل التوصل لحل نهائى بشأن تنفيذ الكوبرى.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن هناك عدد من الشوارع بمدينة طنطا لم تشهد أعمال توسعة منذ ما يقرب من 100 عام، وعلى الرغم من الكثافة السكانية وزيادة أعداد السكان إلا أن هذه الشوارع نظرا لطبيعة المدينة لم تشهد توسعات، مما يستوجب سرعة البت فى وضع حلول عاجلة لأزمة التكدس المرورى بالمدينة، على أن يكون حل جذرى وليس حلا مؤقتا.