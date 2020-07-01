شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بإدراج مشروعات الصرف المتوقفة بالخطة الاستثمارية للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن مشروعات الصرف الصحى بمحافظة أسيوط، والانتهاء من المشروعات العالقة بالمحافظة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحد من أبرز وأهم الملفات الخدمية على مستوى الجمهورية، والتى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، وضرورة أن ينعكس هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، وسرعة الانتهاء من المشروعات العالقة منذ سنوات فى بعض القرى على صعيد المحافظة.

وطالب عضو مجلس النواب، حصر كافة المشروعات المتوقفة على مستوى القرى، وبحث أسباب توقفها، والاعتمادات المالية الموجه لها، ومن ثم يتم إعادة النظر فى الاعتمادات المالية فى خطة التنمية المعتمدة للعام المالى الجديد، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من هذه الاعتمادات، على أن يتم توجيه هذه المخصصات للمشروعات التى قاربت على الإنتهاء، إلى جانب القرى الأكثر احتياجا.

وشدد عضو البرلمان، على أن يتم الانتهاء وفقا للأولويات، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من العالق على الأرض، مؤكدا أن ملف الصرف الصحى لا يقل أهمية عن ملف الصحة والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية، والاهتمام بالصرف الصحى ومياه الشرب ينعكس على القطاعات الأخرى ولعل أبرزها قطاع الصحة، حيث توفير كوب مياه نظيف يساهم بشكل كبير فى عدم تفشى الأمراض المزمنة، مما يتطلب ضرورة أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من كافة المشروعات العالقة.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.

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ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها.